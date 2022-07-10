Times: Зеленский собирает миллионную армию, чтобы вернуть юг Украины
Министр обороны Украины Резников заявил, о намерениях отвоевать прибрежную зону на юге страны.
10 июля министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью газете Times, где рассказал о решении Зеленского собрать миллионную армию оснащённую западным оружием для возвращения под контроль киевского режима юга Украины.
Резников уточняет, что Зеленский отдал приказ о «деоккупации» южных территорий Украины от ВС РФ из-за своего страха рецессии экономики страны, так как прибрежные южные районы жизненно важные для хозяйства государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Bloomberg: Twitter подаст в суд на Илона Маска
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Госдума РФ: Зеленский находится в состоянии агонии
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии