Министр обороны Украины Резников заявил, о намерениях отвоевать прибрежную зону на юге страны.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью газете Times, где рассказал о решении Зеленского собрать миллионную армию оснащённую западным оружием для возвращения под контроль киевского режима юга Украины.

Резников уточняет, что Зеленский отдал приказ о «деоккупации» южных территорий Украины от ВС РФ из-за своего страха рецессии экономики страны, так как прибрежные южные районы жизненно важные для хозяйства государства.