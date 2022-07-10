Times: Зеленский собирает миллионную армию, чтобы вернуть юг Украины

Министр обороны Украины Резников заявил, о намерениях отвоевать прибрежную зону на юге страны.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью газете Times, где рассказал о решении Зеленского собрать миллионную армию оснащённую западным оружием для возвращения под контроль киевского режима юга Украины.

Резников уточняет, что Зеленский отдал приказ о «деоккупации» южных территорий Украины от ВС РФ из-за своего страха рецессии экономики страны, так как прибрежные южные районы жизненно важные для хозяйства государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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