Оппозиция Шри-Ланки объявила о создании нового временного правительства
Оппозиционные политические партии Шри-Ланки пришли к соглашению о создании временного правительства.
Газета Deccan Herald уведомляет, что депутат Шри-Ланки Вимал Вераванса сообщил о начале формирования нового правительства в стране. По словам политика, данное правительство будет временным, однако в него будут включены представители всех политических партий, которые составляли оппозицию прежней власти.
При этом глава местной оппозиционной партии "Объединенная народная власть" Маддума Бандара сообщил, что он одобряет идею временного правительства, однако в дальнейшем его фракция выдвинется на новые выборы в парламент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Bloomberg: Twitter подаст в суд на Илона Маска
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Госдума РФ: Зеленский находится в состоянии агонии
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии