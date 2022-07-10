Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в российский триколор
Стелу на въезде в освобождённый Северодонецк перекрасили в цвета флага Российской Федерации.
В воскресенье, 10 июля 2022 года, ряд российских СМИ сообщают о том, что в освобождённом от украинских боевиков городе Северодонецке на Донбассе изменили цвет стелы, которая расположена на въезде в город, на бело-сине-красный.
Местные жители прибывают в состоянии полного восторга от такого ребрендинга и выражают благодарность России за избавление Северодонецка от гнета киевского режима, который длился 8 лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Bloomberg: Twitter подаст в суд на Илона Маска
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Госдума РФ: Зеленский находится в состоянии агонии
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии