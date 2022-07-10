Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в российский триколор

Стелу на въезде в освобождённый Северодонецк перекрасили в цвета флага Российской Федерации.

В воскресенье, 10 июля 2022 года, ряд российских СМИ сообщают о том, что в освобождённом от украинских боевиков городе Северодонецке на Донбассе изменили цвет стелы, которая расположена на въезде в город, на бело-сине-красный.

Местные жители прибывают в состоянии полного восторга от такого ребрендинга и выражают благодарность России за избавление Северодонецка от гнета киевского режима, который длился 8 лет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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