Стелу на въезде в освобождённый Северодонецк перекрасили в цвета флага Российской Федерации.

В воскресенье, 10 июля 2022 года, ряд российских СМИ сообщают о том, что в освобождённом от украинских боевиков городе Северодонецке на Донбассе изменили цвет стелы, которая расположена на въезде в город, на бело-сине-красный.

Местные жители прибывают в состоянии полного восторга от такого ребрендинга и выражают благодарность России за избавление Северодонецка от гнета киевского режима, который длился 8 лет.