Премьер-министр Израиля провёл первые переговоры с президентом Турции

Новый премьер-министр Израиля Лапид провёл первый телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом.

Канцелярия правительства Израиля сообщает, что новый премьер-министр Яир Лапид провёл первый официальный телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом касательно совместной работы по предотвращению терактов в Турции против израильтян.

В конце обсуждения рабочих вопросов Эрдоган поздравил Лапида с избранием на пост премьера Израиля и пожелал ему успехов и мудрости в политической деятельности на новой должности.