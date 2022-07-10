Премьер-министр Израиля провёл первые переговоры с президентом Турции
Новый премьер-министр Израиля Лапид провёл первый телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом.
Канцелярия правительства Израиля сообщает, что новый премьер-министр Яир Лапид провёл первый официальный телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом касательно совместной работы по предотвращению терактов в Турции против израильтян.
В конце обсуждения рабочих вопросов Эрдоган поздравил Лапида с избранием на пост премьера Израиля и пожелал ему успехов и мудрости в политической деятельности на новой должности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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