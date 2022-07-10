Садоводы рассказали, какие морозостойкие луковичные многолетники подходят для садовых клумб

Когда наступает весна, и первые цветы появляются из-под снега, радости нет предела. Долгие зимние месяцы сменяются долгожданной весной!

Преимущества зимостойких многолетников:

Из них получаются отличные композиции, радующие цветением весь сезон.

Надземная часть самостоятельно возрождается после зимовки и не требует пересадки. Сюда же добавим отсутствие необходимости выкапывать цветы на зиму, что значительно упрощает уход.

Стойкость к холодам позволяет выращивать цветы практически в любых климатических условиях.

Уход за растениями не представляет никаких проблем, что особенно позитивно для начинающих садоводов.

Луковичные ирисы:

Многолетние растения способны благополучно существовать на одном месте в течение четырех лет. По истечении этого срока их стоит пересадить. Дело в том, что за это время грунт достаточно истощается, что негативно сказывается на развитии растений и цветении.

Выбираем лучшие зимостойкие луковичные растения:

Крокусы, в особенности яркие гибриды голландской селекции. Такие растения характеризуются крупными цветками, способными превышать пять сантиметров в диаметре. Пересаживать крокусы стоит спустя четыре года. Как раз к этому времени успевают сформироваться луковицы-детки, которые и будут служить посадочным материалом.

Чтобы взрослые луковицы успешно росли дальше, им также необходима пересадка. Время выкапывания луковиц обычно приходится на июнь. Хранить посадочный материал в надлежащих условиях придется до осени.

Перед отправкой на хранение луковицы необходимо просушить на свежем воздухе, а затем отправить в подвальное помещение с температурой на уровне 20 градусов. Спустя пару недель посадочный материал можно переместить на нижнюю полку холодильника.

Луковичные ирисы — неприхотливые, но очень милые весенние цветы. Чтобы ежегодно наслаждаться обильным цветением, необходимо в первую очередь удачно подобрать место посадки.

Ирисы не терпят застоя воды. Этот факт очень важно учесть при выборе места под посадку. За год до посадки цветов грунт благоприятно насыщать органикой. Лично я использую перегной.

Тюльпаны. Стоит сделать оговорку, что не все сорта одинаково хорошо переносят зиму. Обращайте внимание на этот момент при покупке посадочного материала. Однако тюльпанов, зимующих в открытом грунте очень много, а ухаживать за ними довольно просто.

Разнообразные сорта лилий. Чтобы многолетники демонстрировали богатое цветение, их необходимо обязательно покормить после зимовки. В это время стоит сделать упор на комплексные минеральные составы.

Лилии:

Как видите, выбор луковичных многолетников, способных перезимовать в открытом грунте, довольно широк. С уходом за такими цветами справится даже начинающий садовод. Важно лишь вовремя удалять надземные части растений и вносить питательные подкормки.