Госдума РФ: Зеленский находится в состоянии агонии

Депутат Госдумы РФ Шермет прокомментировал приказ Зеленского о создании миллионной армии.

Крымский депутат Госдумы Дмитрий Шермет высказал своё мнение касательно отданного Зеленским приказа о возвращении приморских территорий юга Украины под контроль киевского режима.

Шермет уверен, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение находятся в состоянии политической агонии, так как не могут принять факт того, что ВСУ проигрывают союзным войскам по всем фронтам.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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