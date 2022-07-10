Депутат Госдумы РФ Шермет прокомментировал приказ Зеленского о создании миллионной армии.

Крымский депутат Госдумы Дмитрий Шермет высказал своё мнение касательно отданного Зеленским приказа о возвращении приморских территорий юга Украины под контроль киевского режима.

Шермет уверен, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение находятся в состоянии политической агонии, так как не могут принять факт того, что ВСУ проигрывают союзным войскам по всем фронтам.