Госдума РФ: Зеленский находится в состоянии агонии
Депутат Госдумы РФ Шермет прокомментировал приказ Зеленского о создании миллионной армии.
Крымский депутат Госдумы Дмитрий Шермет высказал своё мнение касательно отданного Зеленским приказа о возвращении приморских территорий юга Украины под контроль киевского режима.
Шермет уверен, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение находятся в состоянии политической агонии, так как не могут принять факт того, что ВСУ проигрывают союзным войскам по всем фронтам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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