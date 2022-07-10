Bloomberg: Twitter подаст в суд на Илона Маска

Компания Twitter подаст в суд на Илона Маска из-за его отказа покупать одноимённую социальную сеть.

Новостное агентство Bloomberg сообщает, что американская компания Twitter планирует в обозримом будущем подать в суд на долларового миллиардера Илона Маска, который сорвал сделку по покупке социальной сети с одноимённым названием Twitter.

Председатель совета директоров Брет Тейлор сообщил, что планирует отсудить у предпринимателя Маска один миллиард долларов компенсации за ущерб, который самый богатый человек в мире принёс компании после разрыва соглашения о покупке социальной сети.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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