Активисты «Молодой Гвардии Единой России» повесили орден Иуды у здания посольства Украины в Москве.

В Москве активисты «Молодой Гвардии Единой России» решили поздравить Владимира Зеленского с Днём победы армии РФ в Полтавском сражении, символично наградив его орденом Иуды.

Данный поступок участники перфоманса объяснили тем, что по их мнению деятельность украинского президента Зеленского в настоящее время сопоставима с предательством, которое совершил гетман Мазепа.