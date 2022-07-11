Активисты МГЕР наградили Зеленского орденом Иуды
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» повесили орден Иуды у здания посольства Украины в Москве.
В Москве активисты «Молодой Гвардии Единой России» решили поздравить Владимира Зеленского с Днём победы армии РФ в Полтавском сражении, символично наградив его орденом Иуды.
Данный поступок участники перфоманса объяснили тем, что по их мнению деятельность украинского президента Зеленского в настоящее время сопоставима с предательством, которое совершил гетман Мазепа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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