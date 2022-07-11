Огородники рассказали, как посадить картофель под зиму без ошибок

Многие огородники наверняка задумывались, сажают ли картофель под зиму, ведь некоторые овощи можно сеять как весной, так и осенью.

Достоинства посадки пасленовой культуры осенью:

Картошка рано созреет, не позднее июня.

Засуха такому картофелю не страшна, так как весной он получит много влаги.

Вредители, в том числе колорадские жуки, не успеют атаковать посадки.

Недостатки осенней посадки:

Этот способ годится только для некоторых регионов.

Картошку в земле могут попортить медведки и грызуны.

Процесс займет больше времени и труда, так как кроме копки лунок необходимо замульчировать посадки.

Укрытие не всегда спасает, клубни могут подмерзнуть.

Срок для посадки картофеля под зиму:

Точные сроки назвать сложно, так как они зависят от региона, климатических условий и погоды. Сажать можно не раньше, чем придут первые ночные заморозки.

Выращивание озимого картофеля:

Выбрать участок и ухаживать за растениями — это то, что нужно для хорошего урожая.

Участок под картофель я подбираю с хорошим освещением и без застаивания воды. Перекапываю летом и при перекопке вношу компост.

Подготовка посевного материала:

Картофель необходимо яровизировать: выложить на свет за три недели до высадки, чтобы клубни проросли и в них образовался соланин. Это вещество защищает от вредителей.

Непосредственно перед посадкой клубни протравливаю в растворе марганцовки.

Высаживание картофеля:

Сажаю клубни в шахматном порядке на глубину не менее 15 см, а в песчаную почву еще глубже.

Как это делать правильно:

В ямки кладу горсть золы, горсть луковой шелухи и щепотку суперфосфата.

Закладываю картофель ростками вверх и прикрываю почвой.

Накрываю посадки лапником.

Сверху укладываю толстый слой мульчи из сена или соломы.

Весной с наступлением тепла появляются всходы.

Уход за озимым картофелем:

Зимой необходимо добавить снега на высаженную культуру, если его выпало мало; сделать слой потолще.

Весной мульчу убираю и на установленные дуги натягиваю «дышащее» полотно. При наступлении стабильного тепла убираю укрытие. Далее уход за картофелем заключается в поливе, окучивании и подкормках (вначале даю азот, а позднее фосфор и калий).

Посадив картофель под зиму, можно копать и варить молодую картошечку, когда у соседей она только всходит. Для этого необходимо потрудиться и все предусмотреть.