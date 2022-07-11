Огородники рассказали, как посадить картофель под зиму без ошибок
Многие огородники наверняка задумывались, сажают ли картофель под зиму, ведь некоторые овощи можно сеять как весной, так и осенью.
Достоинства посадки пасленовой культуры осенью:
Картошка рано созреет, не позднее июня.
Засуха такому картофелю не страшна, так как весной он получит много влаги.
Вредители, в том числе колорадские жуки, не успеют атаковать посадки.
Недостатки осенней посадки:
Этот способ годится только для некоторых регионов.
Картошку в земле могут попортить медведки и грызуны.
Процесс займет больше времени и труда, так как кроме копки лунок необходимо замульчировать посадки.
Укрытие не всегда спасает, клубни могут подмерзнуть.
Срок для посадки картофеля под зиму:
Точные сроки назвать сложно, так как они зависят от региона, климатических условий и погоды. Сажать можно не раньше, чем придут первые ночные заморозки.
Выращивание озимого картофеля:
Выбрать участок и ухаживать за растениями — это то, что нужно для хорошего урожая.
Участок под картофель я подбираю с хорошим освещением и без застаивания воды. Перекапываю летом и при перекопке вношу компост.
Подготовка посевного материала:
Картофель необходимо яровизировать: выложить на свет за три недели до высадки, чтобы клубни проросли и в них образовался соланин. Это вещество защищает от вредителей.
Непосредственно перед посадкой клубни протравливаю в растворе марганцовки.
Высаживание картофеля:
Сажаю клубни в шахматном порядке на глубину не менее 15 см, а в песчаную почву еще глубже.
Как это делать правильно:
В ямки кладу горсть золы, горсть луковой шелухи и щепотку суперфосфата.
Закладываю картофель ростками вверх и прикрываю почвой.
Накрываю посадки лапником.
Сверху укладываю толстый слой мульчи из сена или соломы.
Весной с наступлением тепла появляются всходы.
Уход за озимым картофелем:
Зимой необходимо добавить снега на высаженную культуру, если его выпало мало; сделать слой потолще.
Весной мульчу убираю и на установленные дуги натягиваю «дышащее» полотно. При наступлении стабильного тепла убираю укрытие. Далее уход за картофелем заключается в поливе, окучивании и подкормках (вначале даю азот, а позднее фосфор и калий).
Посадив картофель под зиму, можно копать и варить молодую картошечку, когда у соседей она только всходит. Для этого необходимо потрудиться и все предусмотреть.
Опубликовано: Ангелина Крент
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