Газопровод «Северный поток» останавливается на плановое техобслуживание до 21 июля
11 июля российский трубопровод "Северный поток" останавливается на ранее запланированное техобслуживание, о чём сообщили в пресс-служба "Газпрома".
В ночь с воскресенья на понедельник российский газотранспортный оператор Nord Stream AG остановил работу трубопровода "Северный поток", поскольку на данной газовой магистрали будут проводиться технические работы, запланированные с 11 по 21 июля. Страны Европы были заранее предупреждены о временном прекращении работы Nord Stream AG.
Отечественные и западные аналитики предполагают, что в случае, если российские мощности подачи газа в Европу не будут перенаправлены на другой путь, то страны ЕС испытают дефицит газа, что поднимет стоимость данного энергоресурса в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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