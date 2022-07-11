Огородники рассказали, как избавиться от пустоцветов на кабачках
Кабачки — одна из самых неприхотливых культур на наших огородах. Однако и с ними часто возникают проблемы.
Причины пустоцветов на кабачках:
Основная причина отсутствия завязей на кустах – некачественный посадочный материал, неправильный уход, не тот состав грунта. Также на формирование будущих плодов влияет иммунитет растений, их стойкость к болезням и вредителям. Теперь более подробно о каждой отдельной причине.
Плохой посадочный материал:
От него напрямую зависит всхожесть семян и иммунитет растения. В результате, на кустах будут отсутствовать плоды. Семена для посадки должны быть сухими, не деформированными и качественными.
Болезни и вредители:
Это одна их главных причин отсутствия плодов на кабачках. Ведь слабый иммунитет приводит к тому, что все растение становится более слабым, и у него просто нет сил на формирование и вызревание плодов.
Самыми опасными для этой культуры считаются такие болезни, как: мозаика, белая гниль, мучнистая роса. А опасными вредителями для этой культуры являются: ростковая муха и бахчевая тля.
Плохие погодные условия:
Также на отсутствие завязей влияет и плохая погода. При дождливом лете большого урожая можно не ждать, то же самое касается и при засухе и зное (если растения регулярно не поливать).
Неправильно выбранное место посадки:
Хотя кабачки и относятся к неприхотливому растению, они предпочитают слабокислый грунт, изобилие солнечного света и отсутствие сквозняков.
Неправильный уход:
переувлажняете грунт;
слишком густо посадили кабачки;
неправильно удобряете растения.
Отсутствие насекомых:
При сильно дождливом или холодном лете насекомые меньше летают, следовательно, не опыляют растения. Чтобы их привлечь, рядом с грядкой стоит высадить яркие и пахнущие кусты.
Решение проблемы:
внести комплексные удобрения;
опрыскать растения борной кислотой;
постараться приманить на грядку насекомых;
применить специальные препараты для укрепления иммунитета кабачков (Эффектон, Биоспорин).
Профилактика образования пустоцветов на кабачках:
правильно выбираю место посадки;
приобретаю семена в проверенных садовых магазинах;
заранее удобряю грядки;
высаживаю растения на расстоянии друг от друга не менее 60 см;
регулярно удаляю сорняки, рыхлю грунт после полива.
Как видно, если заранее все продумать и подготовить перед посадкой кабачков, то можно сразу решить проблему с образованием на них пустоцветов. Достаточно просто подготовить хорошую грядку, купить качественные семена и обеспечить растениям грамотный уход.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Огородники рассказали, как избавиться от пустоцветов на кабачках
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