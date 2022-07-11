Блинкен: нежелание РФ вывозить зерно из Украины вызвало протесты в Шри-Ланке
Энтони Блинкен обвинил правительство России в начале массовых акций протестов на Шри-Ланке, связав их с украинским зерном.
11 июля госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Россия виновна в начале массовых протестов в Шри-Ланке. По мнению Блинкена, вклад в беспорядки на Шри-Ланке якобы внесло нежелание России разрешить вывезти зерно из Украины, что влияет на мировой продовольственный кризис и недовольство людей по всему миру.
Также Энтони Блинкен уверен, что за началом протестов в Тайланде также стоит Россия, поскольку в этой стране тоже наблюдается дефицит зерна и продуктов питания в целом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Блинкен: нежелание РФ вывозить зерно из Украины вызвало протесты в Шри-Ланке
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