Энтони Блинкен обвинил правительство России в начале массовых акций протестов на Шри-Ланке, связав их с украинским зерном.

11 июля госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Россия виновна в начале массовых протестов в Шри-Ланке. По мнению Блинкена, вклад в беспорядки на Шри-Ланке якобы внесло нежелание России разрешить вывезти зерно из Украины, что влияет на мировой продовольственный кризис и недовольство людей по всему миру.

Также Энтони Блинкен уверен, что за началом протестов в Тайланде также стоит Россия, поскольку в этой стране тоже наблюдается дефицит зерна и продуктов питания в целом.