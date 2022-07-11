Морпехи армии Украины изучали учебники террористов из Чечни

Российские журналисты узнали, что украинские морпехи учились ведению боя по учебникам чеченских террористов.

Сотрудники российского информационного агентства "РИА Новости" получили доступ к ноутбуку пленного морского пехотинца вооружённых сил Украины, в котором были обнаружены видеоуроки американской армии, по которым обучались солдаты ВСУ.

Также в ноутбуке украинского морпеха были найдены учебники чеченский боевиков, которые выступали в конфликте с Россией в 1990-ых годах в качестве террористов. На компьютерной технике украинского солдаты была заметка, в которой сказано, что учебники террористов из Чечни помогут офицерам войск Украины, способных к критическому мышлению.