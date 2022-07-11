Дачники назвали причину, по которой калину стоит пересадить на новое место
Пересадка калины проводится в любой климатической зоне, где может расти культура. Она неприхотливая, спокойно отзывается на смену места, быстро укореняется.
Лучше всего приживается калина, пересаженная осенью. Преимущества такой пересадки:
Куст готовится к зиме, переходит в состояние покоя, и стресс будет для него незначительный.
Земля хорошо прогрелась за лето, корням в ней будет комфортно.
Осенью много дождей, которые уплотняют землю, что послужит защитой от холодов.
Ухода за саженцем практически не требуется в отличие от весенней посадки, когда придется поливать и защищать от солнца.
Существует риск вымерзания при нарушении правил посадки.
Пересадка летом:
Летняя пересадка для калины тоже возможна. Единственный минус состоит в том, что снижается урожайность. Жаркое лето потребует постоянных поливов и подкормок. Приживается калина в таких условиях хуже, чем осенью.
Пересадка осенью:
При пересадке осенью может потребоваться укрытие на зиму. Это зависит от региона выращивания.
Молодой куст выкапываю из земли вместе с комом. Большое растение пересаживаю методом перевалки.
Посаженному на новое место кусту провожу санитарную обрезку для лучшей приживаемости.
Как я провожу пересаживание:
Помещаю саженец вместе с комом земли в центр подготовленной ямы.
Расправляю корни.
Заполняю грунтом яму, уплотняя его.
Обильно поливаю растение.
Мульчирую приствольный круг.
Уход после пересадки:
Поливаю калину один-два раза в неделю в отсутствие дождей.
Провожу внесение дополнительного питания трижды за сезон азотными удобрениями и комплексными. Использую также народные средства и органику.
Рыхлю и пропалываю, если мульчирование не было проведено.
Провожу профилактические обработки от вредителей. Возможны любые инсектициды и фунгициды, так как собирать урожай в сезон посадки вряд ли придется.
Провожу санитарную обрезку осенью. Формирующую обрезку делаю, когда куст хорошо приживется и тронется в рост.
При осенней пересадке уход заключается лишь в подготовке к зиме:
основание куста засыпаю перегноем;
связываю побеги;
обматываю укрывным материалом;
укрываю снегом приствольный круг.
Правильно выбранное место позволит калине полноценно расти и развиваться.
Опубликовано: Ангелина Крент
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