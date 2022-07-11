Дачники назвали причину, по которой калину стоит пересадить на новое место

Пересадка калины проводится в любой климатической зоне, где может расти культура. Она неприхотливая, спокойно отзывается на смену места, быстро укореняется.

Лучше всего приживается калина, пересаженная осенью. Преимущества такой пересадки:

Куст готовится к зиме, переходит в состояние покоя, и стресс будет для него незначительный.

Земля хорошо прогрелась за лето, корням в ней будет комфортно.

Осенью много дождей, которые уплотняют землю, что послужит защитой от холодов.

Ухода за саженцем практически не требуется в отличие от весенней посадки, когда придется поливать и защищать от солнца.

Существует риск вымерзания при нарушении правил посадки.

Пересадка летом:

Летняя пересадка для калины тоже возможна. Единственный минус состоит в том, что снижается урожайность. Жаркое лето потребует постоянных поливов и подкормок. Приживается калина в таких условиях хуже, чем осенью.

Пересадка осенью:

При пересадке осенью может потребоваться укрытие на зиму. Это зависит от региона выращивания.

Молодой куст выкапываю из земли вместе с комом. Большое растение пересаживаю методом перевалки.

Посаженному на новое место кусту провожу санитарную обрезку для лучшей приживаемости.

Как я провожу пересаживание:

Помещаю саженец вместе с комом земли в центр подготовленной ямы.

Расправляю корни.

Заполняю грунтом яму, уплотняя его.

Обильно поливаю растение.

Мульчирую приствольный круг.

Уход после пересадки:

Поливаю калину один-два раза в неделю в отсутствие дождей.

Провожу внесение дополнительного питания трижды за сезон азотными удобрениями и комплексными. Использую также народные средства и органику.

Рыхлю и пропалываю, если мульчирование не было проведено.

Провожу профилактические обработки от вредителей. Возможны любые инсектициды и фунгициды, так как собирать урожай в сезон посадки вряд ли придется.

Провожу санитарную обрезку осенью. Формирующую обрезку делаю, когда куст хорошо приживется и тронется в рост.

При осенней пересадке уход заключается лишь в подготовке к зиме:

основание куста засыпаю перегноем;

связываю побеги;

обматываю укрывным материалом;

укрываю снегом приствольный круг.

Правильно выбранное место позволит калине полноценно расти и развиваться.