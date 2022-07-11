Дачники рассказали, как быстро вылечить черную смородину от септориоза
Септориоз смородины - заболевание распространено повсеместно. Проявляется в основном на листьях и ягодах смородины, иногда встречается и на крыжовнике.
Септориоз смородины встречается повсеместно, поражает ягоды и листья кустарника, реже, но тоже может затрагивать крыжовник. На листьях образуются угловатые или круглые пятнышки, которые имеют сначала коричневый цвет, потом белеют, но темная кайма с бежевым оттенком остается. Если поражение сильное, пятна могут сливаться.
По моим наблюдениям к грибковому поражению ягодной культуры приводят такие факторы:
сырая и теплая погода (от + 20 ⁰С);
инфицированная возбудителем септориоза вода;
загущенная посадка;
неграмотный полив и недостаточный уход за кустами.
Эта болезнь опасна для черной смородины. Она грозит ей угнетением развития, снижением иммунитета, падением урожайности в 2 раза. Больное растение может даже погибнуть от септориоза. Соседство с ним грозит другим садовым культурам заражением грибком.
Признаки болезни:
Я вычисляю больной куст по появившимся на его листве миниатюрным округлым пятнышкам коричневатой окраски. Им свойственно со временем увеличиваться в размерах, менять расцветку на белую с бурым краем.
Из-за этого симптома садоводы называют болезнь белой пятнистостью.
О заболеваемости смородины септориозом говорят и другие признаки:
появление пикнид – черных точек, дислоцирующихся в центральной части пятна (этот симптом характерен для дождливого лета, при сухой погоде он не появляется);
деформация, усыхание и осыпание листвы;
поражение грибком побегов и ягод;
изменение окраски коры (она становится бурой).
Лечение:
Для спасения страдающего от грибкового поражения смородинового куста я использую как магазинные фунгициды, так и народные средства. Последние я применяю на ранних стадиях болезни.
Самыми эффективными из народных средств я считаю такие жидкие составы, которые применяю для опрыскивания кустов:
солевой раствор (200 г на 10 л);
чесночный настой (4 головки острого овоща на 2 л воды, настаивать 24 часа и разбавить 8 литрами воды);
раствор молочной сыворотки (1:10), обогащенный йодом (20 капель);
отвар хвоща полевого (300 г на 1 л воды), разведенный водой (9 л);
мыльный раствор (1 брусок мыла на 10 л).
Если заболевание имеет ярко выраженную симптоматику, самодельных средств будет недостаточно. Для лечения смородины от септориоза в этом случае я применяю такие фунгицидные препараты: Хомецин, Фталан, Каптан, Байлетон, Абига-Пик. Ими я обрабатываю кусты, четко следуя инструкции от производителя.
Помогает бороться с грибком на смородине и такое доступное средство, как медный купорос. Его я применяю и для профилактической обработки ягодной культуры весной.
Я вам советую внимательно отслеживать состояние смородиновой посадки, уделяя особое внимание ее листве. Благодаря этому вы не пропустите появление первых признаков септориоза и вовремя окажете помощь приболевшему кусту. Используйте фунгициды и народные средства грамотно. Они победят коварный грибок, и урожай будет спасен!
Опубликовано: Ангелина Крент
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