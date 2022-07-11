Дачники рассказали, как быстро вылечить черную смородину от септориоза

Септориоз смородины - заболевание распространено повсеместно. Проявляется в основном на листьях и ягодах смородины, иногда встречается и на крыжовнике.

Септориоз смородины встречается повсеместно, поражает ягоды и листья кустарника, реже, но тоже может затрагивать крыжовник. На листьях образуются угловатые или круглые пятнышки, которые имеют сначала коричневый цвет, потом белеют, но темная кайма с бежевым оттенком остается. Если поражение сильное, пятна могут сливаться.

По моим наблюдениям к грибковому поражению ягодной культуры приводят такие факторы:

сырая и теплая погода (от + 20 ⁰С);

инфицированная возбудителем септориоза вода;

загущенная посадка;

неграмотный полив и недостаточный уход за кустами.

Эта болезнь опасна для черной смородины. Она грозит ей угнетением развития, снижением иммунитета, падением урожайности в 2 раза. Больное растение может даже погибнуть от септориоза. Соседство с ним грозит другим садовым культурам заражением грибком.

Признаки болезни:

Я вычисляю больной куст по появившимся на его листве миниатюрным округлым пятнышкам коричневатой окраски. Им свойственно со временем увеличиваться в размерах, менять расцветку на белую с бурым краем.

Из-за этого симптома садоводы называют болезнь белой пятнистостью.

О заболеваемости смородины септориозом говорят и другие признаки:

появление пикнид – черных точек, дислоцирующихся в центральной части пятна (этот симптом характерен для дождливого лета, при сухой погоде он не появляется);

деформация, усыхание и осыпание листвы;

поражение грибком побегов и ягод;

изменение окраски коры (она становится бурой).

Лечение:

Для спасения страдающего от грибкового поражения смородинового куста я использую как магазинные фунгициды, так и народные средства. Последние я применяю на ранних стадиях болезни.

Самыми эффективными из народных средств я считаю такие жидкие составы, которые применяю для опрыскивания кустов:

солевой раствор (200 г на 10 л);

чесночный настой (4 головки острого овоща на 2 л воды, настаивать 24 часа и разбавить 8 литрами воды);

раствор молочной сыворотки (1:10), обогащенный йодом (20 капель);

отвар хвоща полевого (300 г на 1 л воды), разведенный водой (9 л);

мыльный раствор (1 брусок мыла на 10 л).

Если заболевание имеет ярко выраженную симптоматику, самодельных средств будет недостаточно. Для лечения смородины от септориоза в этом случае я применяю такие фунгицидные препараты: Хомецин, Фталан, Каптан, Байлетон, Абига-Пик. Ими я обрабатываю кусты, четко следуя инструкции от производителя.

Помогает бороться с грибком на смородине и такое доступное средство, как медный купорос. Его я применяю и для профилактической обработки ягодной культуры весной.

Я вам советую внимательно отслеживать состояние смородиновой посадки, уделяя особое внимание ее листве. Благодаря этому вы не пропустите появление первых признаков септориоза и вовремя окажете помощь приболевшему кусту. Используйте фунгициды и народные средства грамотно. Они победят коварный грибок, и урожай будет спасен!