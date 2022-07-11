Посол Украины в Германии Мельник покидает Берлин

Отъезд из Германии отозванному украинскому послу Андрею Мельнику дается нелегко сообщает «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

«Германия остается в наших сердцах», — заявил Мельник в интервью изданию: «Нам тяжело прощаться. Я был в Германии дважды, у меня очень близкие отношения с этой страной, которые также были своего рода отношениями любви-ненависти».

Формально срок его полномочий истечет «через несколько недель», цитирует его газета. Затем он с семьей отправится в Украину.

Во время своего пребывания на посту посла, Мельник запомнился рядом резких высказываний в адрес высокопоставленных немецких политиков. Крайней точкой для властей в ФРГ стали хвалебные высказывания украинского дипломата о Бандере, коотрые вызвали откровенные возмущения у немцев.

Офис президента Украины в Киеве сообщил об увольнении Мельника в минувшие выходные. Коллеги Мельника в Норвегии, Чехии, Венгрии и Индии также были вынуждены оставить свои посты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речь идет о нормальном процессе ротации дипломатических кадров.