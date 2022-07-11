Захарова прокомментировала срочный отъезд Трасс со встречи глав МИД G20 на Бали
Представитель российского МИДа Захарова обозначила поступок главы МИД Великобритании Лиз Трасс покинуть заседание G20 на Бали до его начала, как «глубинный бойкот».
«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — сказала Захарова.
Главы МИД G20 провели встречу 7—8 июля, чтобы обозначить основные моменты повестки предстоящего в ноябре саммита «большой двадцатки».
Западные дипломаты при этом проигнорировали присутствие российских коллег во главе с министром Сергеем Лавровым из-за СВО.
Лиз Трасс уехала с Бали на фоне выхода в отставку главы британского Кабмина Бориса Джонсона. Ей прочат место премьер-министра. Британские СМИ посчитали, что для Трасс сейчас важнее заручится поддержкой сторонников в консервативной партии, нежели участвовать в международных саммитах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Он призвал привлечь британского политика к ответу за его причастность к обстрелам территории РФ.
«На наш взгляд, Джонсон во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации… Его должен ожидать суд», - отметил Володин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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