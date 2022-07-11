Зеленский обвинил ВС России в ракетной атаке на жилой массив в Часовом Яре

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного обстрела домов в Часовом Яре, более 20 человек пропали без вести.

По данным украинских источников, 15 человек были найдены мертвыми в обрушившемся жилом доме в Часовом Яру Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом ВС России.

«Наказание неизбежно для каждого российского убийцы», — заявил Зеленский, комментируя свои обвинения, в видеообращении в понедельник.

Помимо 15 погибших, к позднему вечеру воскресенья из многоквартирного дома в Донецкой области были извлечены еще шесть человек, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 23 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Тем временем руководство Украины призвало мирных жителей на юге Украины эвакуироваться вглубь страны. Жителям Херсонской и Запорожской областей по наставлению Киева необходимо срочно следует покинуть свои дома при необходимости в сторону Крыма, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Министр обороны Алексей Резников заявил британской Sunday Times, что Зеленский приказал ВСУ «отвоевать оккупированные территории на юге с помощью западного оружия». Речь идет о прибрежных районах, которые имеют стратегический интерес для киевского режима.