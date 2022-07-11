Российские хакеры RaHDIt раскрыли документы о потерях ВСУ в 70 тысяч человек

Российская хакерская группировка RaHDIt обнародовала документы о реальных потерях в рядах украинской армии.

11 июля российская хакерская группа RaHDIt произвела взлом баз данных ВСУ, узнав о том, что официальный Киев расценивает свои военные потери с начала специальной операции армии России в 50-70 тысяч человек.

Примечательно, что 20 июня советник Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли 10 тысяч человек убитыми и 30 тысяч ранеными.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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