Российская хакерская группировка RaHDIt обнародовала документы о реальных потерях в рядах украинской армии.

11 июля российская хакерская группа RaHDIt произвела взлом баз данных ВСУ, узнав о том, что официальный Киев расценивает свои военные потери с начала специальной операции армии России в 50-70 тысяч человек.

Примечательно, что 20 июня советник Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли 10 тысяч человек убитыми и 30 тысяч ранеными.