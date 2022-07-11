Reuters: президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил об уходе в отставку

11 июля национальный лидер Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что принял решение уйти в отставку.

Американская газета Reuters сообщила, что сегодня президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально объявил об уходе с данной должности на фоне массовых протестов в стране. Об этом Готабая заявил премьер-министру Шри-Ланки Ранилу Викремесингхе, который также ушёл в отставку.

Уход с поста президента Ранилу Викремесингхе связан с активизировавшимися радикальными протестами в стране, после начала которых протестующие захватили здание резиденции президента.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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