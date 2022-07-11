Хакеры «Берегини» получили доступ к секретным планам ВСУ
Украинская группировка хакеров «Берегиня» получила доступ к массиву данных ВСУ об реальной оперативной обстановке на фронте.
Эту информацию РИА Новости прокомментировали в российской группировке RaHDIt на правах анонимности.
Собеседник агентства отметил, что по его сведениям речь идет о документах, которые непосредственно поступают в действующие на фронте подразделения ВСУ, при этом он подчеркнул, что украинские военные считают эти каналы безопасными.
«Девочки из группы „Берегини“ — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — подчеркнул источник.
При этом по его словам группировка «Берегини» сотрудничает непосредственно с военными ВСУ, которые оказывают помощь в раскрытии каналов данных.
В RaHDIt заявили также, что не могут раскрыть все сведения о полученных документах, но речь идет о больших массивах данных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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