Хакеры «Берегини» получили доступ к секретным планам ВСУ

Украинская группировка хакеров «Берегиня» получила доступ к массиву данных ВСУ об реальной оперативной обстановке на фронте.

Эту информацию РИА Новости прокомментировали в российской группировке RaHDIt на правах анонимности.

Собеседник агентства отметил, что по его сведениям речь идет о документах, которые непосредственно поступают в действующие на фронте подразделения ВСУ, при этом он подчеркнул, что украинские военные считают эти каналы безопасными.

«Девочки из группы „Берегини“ — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — подчеркнул источник.

При этом по его словам группировка «Берегини» сотрудничает непосредственно с военными ВСУ, которые оказывают помощь в раскрытии каналов данных.

В RaHDIt заявили также, что не могут раскрыть все сведения о полученных документах, но речь идет о больших массивах данных.