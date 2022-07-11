Немецким арендодателям установили график подачи горячей воды
Согласно сообщению 'РИА Новости", ссылающегося на издание Blid, из-зароста цен на газ и электричество, некоторые немецкие работодатели приняли решение сократить подачу горячей воды.
Глава федерального сетевого агенства Клаус Мюллер сообщил, что запасов хватит лишь на пару месяцев вследствие прекращения поставок российского газа.
Как уточняет агенство, приблизительно в 600 немецких квартирах в городе Дипподисвальд, расположенном в Саксонии, будет осуществляться график подачи горячей воды.
Согласно новому графику, принять душ арендодатели смогут с 4 до 8 утра, с 11 до 13 дня и с 17 до 21 вечера.
Опубликовано: Тарас Медведев
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