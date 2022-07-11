Хакерские группировку RaHDIt и «Берегини» раскрыли секретные документы ВСУ

Две российские группы хакеров получили доступ к секретным документам вооружённых сил Украины.

Информационное агентство "РИА Новости" уведомляет, что российские группы хакеров RaHDIt и "Берегини" получили доступ к массе тайных документов командования вооружённых сил Украины. По данным RaHDIt, часть раскрытой документации ВСУ показана на сайте русских хакеров "Немезида", однако основную массу секретных документов пока нельзя обнародовать.

Также российские журналисты сообщают, что группа хакеров "Берегини" состоит полностью из женщин и имеет своих шпионов в рядах украинской армии.