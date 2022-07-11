Хакер RaHDIt заявил о потерях ВСУ в 50-70 тысяч убитыми
Хакер из российской группировки заявил РИА Новости о безвозвратных потерях украинской армии.
По данным источника, который пожелал остаться анонимным потери ВСУ в результате боевых действий могут составлять около 70 тысяч убитыми.
Ранее источник сообщил об утечке данных, которые получила украинская группировка «Берегини» по каналам информации ВСУ.
Украинским хакершам удалось получить большой массив данных, среди которых, в том числе, и документы о потерях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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