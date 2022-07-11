Министр энергетики ФРГ Хабек заявил о «сценарии политического кошмара» для Германии

Министр энергетики ФРГ Хабек заявил о решающем испытании из-за сбоя в поставках российского газа.

Ввиду надвигающегося сбоя поставок газа из РФ министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил о «сценарии политического кошмара».

Это происходит, когда государство должно контролировать распределение газа в условиях острого кризиса, сказал Хабек в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, у него «не было иллюзий» насчет того, что произойдет после сбоя поставок.

«Это поставит Германию перед решающим испытанием, которого у нас не было уже долгое время», - отметил Хабек.

По словам Хабека, такую чрезвычайную ситуацию необходимо предотвратить, например, за счет экономии и хранения газа.

Острая нехватка газа напрягла социальную солидарность в ФРГ «до предела и, возможно, сверх меры», считает министр.

Он подчеркнул, что в случае кризиса, согласно европейским правовым нормам, вмешательство в частное потребление газа и критической инфраструктуры, как больницы и дома престарелых, является «крайней мерой».

Корректировка цен для потребителей будет «жесткой, а для некоторых слишком жесткой», сказал Хабек.

Хабек обвинил российского поставщика энергоносителей «Газпром» в том, что он сократил поставки газа в Германию по «надуманным причинам».

Неясно, как будет развиваться ситуация после ремонтных работ на газопроводе «Северный поток-1», которые начались в понедельник 11 июля в 7.00 по мск.