Фарерские острова ограничивают квоту на охоту на дельфинов до 500 в год

Фарерские острова объявили, что временно ограничат количество дельфинов, на которых охотятся их жители, до 500 в год, что стало спорным вопросом для местных жителей.

«Министерство рыболовства предложило ежегодное ограничение на вылов 500 белобоких дельфинов на временной основе на 2022 и 2023 годы», — заявили в правительстве этой датской автономной территории.

Эта квота была установлена после вылова 1423 белобоких дельфинов в сентябре прошлого года, говорится в заявлении.

«Аспекты этого улова были неудовлетворительными, в частности, необычно большое количество убитых дельфинов», — признали в правительстве и добавили, что это временная мера.

Пересмотр этой практики был начат в феврале после того, как правительству Фарерских островов была подана петиция с призывом запретить эту традиционную охоту. Текст собрал почти 1,3 миллиона подписей.

Согласно фарерской традиции, охотники окружают дельфинов широким полукругом рыбацких лодок и ведут их в неглубокую бухту, где они оказываются на мели. Рыбаки на берегу холодным оружием убивают китообразных.

Каждое лето изображения этой кровавой охоты попадают в заголовки газет по всему миру и вызывают возмущение зоозащитников, считающих эту практику варварской.

Но охота до сих пор пользуется широкой поддержкой на Фарерских островах, где ее сторонники отмечают, что животные веками кормили местное население.

В воскресенье правительство подчеркнуло, что отлов является «важным дополнением к средствам к существованию жителей Фарерских островов», и считает, что отлов дельфинов осуществляется «экологически устойчивым» способом.

После заключения научного комитета Комиссии по морским млекопитающим Северной Атлантики, ожидаемого в 2024 году, власти пересмотрят предложенную квоту.