Правительство Канады готово доставить турбину для «Северного потока», Киев возмущен

Украина выразила протест против запланированной доставки отремонтированной российской турбины для «Северного потока» из Канады в Германию.

В МИД и Минэнерго Украины заявили, что «глубоко разочарованы» решением правительства Канады сделать исключение из санкций, наложенных на Россию в этом конкретном случае.

«Мы призываем правительство Канады пересмотреть это решение и обеспечить целостность системы санкций», - заявили в Киеве.

В середине июня российская энергетическая компания «Газпром» сократила поставки газа в Германию по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1».

Причиной, которую назвали в Москве, является арест турбины, которую не могут вернуть из Канады после ремонтных работ из-за санкций. В Канаде приняли решение, чтобы турбина была отправлена в Германию, а не напрямую в Россию.

В Киеве считают требования России по возврату турбины «шантажом». Если Запад уступит, будет создан «опасный прецедент», который усилит «ощущение безнаказанности Москвы», заявили там.

Власти Канады со своей стороны утверждают, что без необходимого газоснабжения экономика Германии сильно пострадает, и немцы не смогут отапливать свои дома зимой. Цель состоит в том, чтобы обеспечить Европе «доступ к надежной и доступной энергии», постепенно отказываясь от российской нефти и газа.