Российские хакеры RaHDIt и «Берегини» заполучили секретные документы ВСУ

Российские группы хакеров смогли получить доступ к секретной информации о действиях ВСУ.

В понедельник, 11 июля 2022 года, ряд российских СМИ, ссылаясь на участника RaHDlt пожелавшего остаться анонимным, сообщили, что хакерские группировки RaHDIt и «Берегини» смогли получить доступ к секретной военной информации ВСУ.

Хакер RaHDIt уточнил, что женская украинская хакерская группа «Берегини» внесли большой вклад в получение документов, в частности благодаря сохранившимся у них связям в ВСУ, и продолжают получать секретную информацию в режиме реального времени.