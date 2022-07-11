Российские хакеры RaHDIt и «Берегини» заполучили секретные документы ВСУ
Российские группы хакеров смогли получить доступ к секретной информации о действиях ВСУ.
В понедельник, 11 июля 2022 года, ряд российских СМИ, ссылаясь на участника RaHDlt пожелавшего остаться анонимным, сообщили, что хакерские группировки RaHDIt и «Берегини» смогли получить доступ к секретной военной информации ВСУ.
Хакер RaHDIt уточнил, что женская украинская хакерская группа «Берегини» внесли большой вклад в получение документов, в частности благодаря сохранившимся у них связям в ВСУ, и продолжают получать секретную информацию в режиме реального времени.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 7 утра по мск
Российские банки будут переходить на китайские банкоматы
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Польские силовики задержали поляка, который призывал к убийству президента и премьера
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова