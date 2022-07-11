Российские хакеры RaHDIt и «Берегини» заполучили секретные документы ВСУ

Российские группы хакеров смогли получить доступ к секретной информации о действиях ВСУ.

В понедельник, 11 июля 2022 года, ряд российских СМИ, ссылаясь на участника RaHDlt пожелавшего остаться анонимным, сообщили, что хакерские группировки RaHDIt и «Берегини» смогли получить доступ к секретной военной информации ВСУ.

Хакер RaHDIt уточнил, что женская украинская хакерская группа «Берегини» внесли большой вклад в получение документов, в частности благодаря сохранившимся у них связям в ВСУ, и продолжают получать секретную информацию в режиме реального времени.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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