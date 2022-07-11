Ермак: Польша хочет включить эмбарго на газ из РФ в рамках 7 пакета санкций ЕС
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что седьмой пакет санкций Евросоюза против России уже находится в разработке.
Утром понедельника глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что страны Европейского союза уже занимаются утверждением седьмого антироссийского пакета санкций, в которого войдёт расширение перечня товаров, запрещаемых для транзита в Калининградскую область через Литву.
Также Ермак утверждает, что Польша предлагает ввести полное эмбарго на российский газ в рамках 7-го пакета санкций против России, что одобрено правительством Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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