В Китае научились читать мысли коммунистов для проверки на верность партии

Китайские инженеры использовали разработку на основе ИИ для проверки на преданность идеалам Коммунистической партии Китая, сообщает Газета.ру.

Устройство на базе мобильных систем и разработанное программное обеспечение позволяют проводить сканирование мозговой активности, а также физиономистику испытуемых.

Алгоритм может оценить внимательно ли партийцы слушают лекции идеологических работников, как на полученную информацию реагирует сознание испытуемых.

В тестовых испытаниях приняли участие 43 члена компартии, сообщает издание.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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