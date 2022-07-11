Союзные армии РФ и ЛНР освободили село Богородичное в Донецкой области

Войска России и ЛНР освободили деревню Богородичное в Донецкой Народной республике.

11 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что вооружённые силы России совместно с солдатами народной милиции Луганщины освободили территорию деревни Богородичное, расположенную в ДНР.

Примечательно, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР от присутствия солдат ВСУ, что позволяет луганской армии участвовать в освобождении Донецкой области.