Во Франции дикий кабан заставил ночевать на дереве туристов из Бельгии

Двое молодых бельгийцев были вынуждены провести ночь на дереве, опасаясь дикого кабана.

25-летние туристы решили отдохнуть дикарем в Альпах Верхнего Прованса. Когда они развели костер к ним вышел дикий кабан, который их очень напугал.

Туристы спрятались от животного на дереве и были вынуждены там просидеть до прибытия жандармерии.

Прибывший наряд смог отогнать зверя и освободить незадачливых отдыхающих.

Как сообщается, в ходе спасательной операции кабан не пострадал, а вот туристам пришлось заплатить штраф в 270 евро за отдых дикарем и разведение костра в запрещенном месте.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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