Во Франции дикий кабан заставил ночевать на дереве туристов из Бельгии
Двое молодых бельгийцев были вынуждены провести ночь на дереве, опасаясь дикого кабана.
25-летние туристы решили отдохнуть дикарем в Альпах Верхнего Прованса. Когда они развели костер к ним вышел дикий кабан, который их очень напугал.
Туристы спрятались от животного на дереве и были вынуждены там просидеть до прибытия жандармерии.
Прибывший наряд смог отогнать зверя и освободить незадачливых отдыхающих.
Как сообщается, в ходе спасательной операции кабан не пострадал, а вот туристам пришлось заплатить штраф в 270 евро за отдых дикарем и разведение костра в запрещенном месте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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