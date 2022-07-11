Силовики ВСУ совершили покушение на главу Мелитопольского района

На нового главу Мелитопольского района было совершено покушение силовиками ВСУ.

Министерство внутренних дел подконтрольной России Запорожской области Украины сообщили было совершено покушение на главу Мелитопольского района.

Как рассказал в своем телеграм-канале замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, глава района Андрей Сигута не пострадал

Также отмечается, что Сигута будет продолжать свою деятельность не смотря на попытку его убийства.

"Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны", -говорится в сообщении.

Напомним, что это уже не первая попытка убийства чиновников, работающих на подконтрольных России землях Украины.