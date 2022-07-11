МВД Запорожья установило личность совершившего покушение на главу Мелитополя
Полицейские Запорожской области узнали личность покусившегося на жизнь главы Мелитопольского района.
Пресс-служба МВД России по Запорожской области сообщила, что личность совершившего покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту путём подрыва его машины установлена. Сам Сигута остался жив, а правоохранители изучают место происшествия и детали совершённого теракта.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине российские войска заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожья, установив там свою временную гражданскую администрацию и введя в оборот рубль.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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