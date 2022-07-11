В Макао закрыли все казино из-за введенного локдауна после вспышки Cоvid-19

В китайском Макао в понедельник объявлен локдаун, что привело к падению цен на акции операторов казино в этом игорном центре.

Правительство объявило неделю карантина с 11 июля после того, как за последние три недели было зарегистрировано более 1500 случаев коронавируса.

Акции шести групп в игровом секторе, Sands China, Galaxy Entertainment, SJM Holdings, Melco International, MGM China и Wynn Macau, упали на 6–9% в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже в понедельник утром.

Это первая блокировка более чем за два года, которая положила конец соглашению между местным правительством и казино о временном закрытии только тех заведений, где были обнаружены случаи заражения Covid.

С понедельника жителям 650-тысячного города разрешено выходить из дома только для покупки предметов первой необходимости и прохождения тестирования. За нарушение ограничений грозит до двух лет лишения свободы.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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