МВД ЛНР: В селе Богородичное готовится плацдарм для наступления на Славянск
Министерство внутренних дел так называемой ЛНР сообщило о подготовке к захвату Славянска.
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики захватили село Богородичное и выбили оттуда Вооруженные милы Украины.
Отмечается, что наступление проводилось совместно с войсками Российской Федерации, а также Донецкой народной республики.
Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел ЛНР, данный населенный пункт станет плацдармом для наступления на Славянск.
"Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Как сообщили в МВД ЛНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", - говорится в сообщении РЕН ТВ.
Опубликовано: Николай Скира
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