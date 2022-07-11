МВД ЛНР: В селе Богородичное готовится плацдарм для наступления на Славянск

Министерство внутренних дел так называемой ЛНР сообщило о подготовке к захвату Славянска.

Силы самопровозглашенной Луганской народной республики захватили село Богородичное и выбили оттуда Вооруженные милы Украины.

Отмечается, что наступление проводилось совместно с войсками Российской Федерации, а также Донецкой народной республики.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел ЛНР, данный населенный пункт станет плацдармом для наступления на Славянск.

"Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Как сообщили в МВД ЛНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", - говорится в сообщении РЕН ТВ.

Опубликовано: Николай Скира

 

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