Российские банки будут переходить на китайские банкоматы

Банкоматы производства КНР начали закупать две кредитно-финансовые структуры: Ак Барс Банк и Почта Банк.

По сообщению Центробанка России в стране сейчас функционирует около 187,5 тыс. устройств для самостоятельного обслуживания клиентов. Из-за санкций американские компании перестали поставлять новые банкоматы и указанные банки прибегли к услугам китайской компании GRG.

По оценкам экспертов эти устройства не вызывают трудностей у пользователей в эксплуатации и не уступают американским аналогам по качеству.

Почта Банк уже использует банкоматы из КНР, тогда, как Ак Барс Банк только провел конкурсные закупки и первые поставки ожидает в сентябре.

Ряд российских крупных банков также подтвердил «Известиям», что намерен закупать устройства в КНР. Среди них «Сбер», «Открытие» и Новикомбанк.

Российские разработчики уже трудятся над созданием отечественных банкоматов, но выход на их производство требует финансирования и времени.

По сведениям ЦБ РФ в списке иностранных сертифицированных поставщиков, которые могут проставлять банкоматы в Россию есть компания ATEC из Южной Кореи, японская Oki и китайская GRG.