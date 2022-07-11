В среду Литва начнет ратификацию присоединения Швеции и Финляндии к НАТО

Литовский парламент в среду, 13 июля, начнет ратифицировать вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Литва в скором времени начнет рассматривать вопрос присоединения к североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии.

Как сообщает информационное агентство BALTNEWS в своем официальном телеграм-канале, ратификация договора начнется в сейме в среду, 14 июля.

"Относительно ратификации НАТО ожидается указ от Президиума, он должен быть в ближайшее время, но на данный момент он еще не дошел до Сейма", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что первой из всех стран Балтийского региона договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировала Эстония.

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