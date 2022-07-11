В среду Литва начнет ратификацию присоединения Швеции и Финляндии к НАТО
Литовский парламент в среду, 13 июля, начнет ратифицировать вступления в НАТО Финляндии и Швеции.
Литва в скором времени начнет рассматривать вопрос присоединения к североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии.
Как сообщает информационное агентство BALTNEWS в своем официальном телеграм-канале, ратификация договора начнется в сейме в среду, 14 июля.
"Относительно ратификации НАТО ожидается указ от Президиума, он должен быть в ближайшее время, но на данный момент он еще не дошел до Сейма", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что первой из всех стран Балтийского региона договор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировала Эстония.
\
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 7 утра по мск
Российские банки будут переходить на китайские банкоматы
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Польские силовики задержали поляка, который призывал к убийству президента и премьера
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова