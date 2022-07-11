Сотрудница финансовой компании застрелена в офисе в центре Москвы
11 июля правоохранители обнаружили тело женщины, убитой в московском офисе накануне вечером.
Утром 11 июля представитель Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что в офисе Москвы на Кожевнической улице обнаружено тело женщины 1971 года рождения. Убитая была сотрудницей крупной финансовой компании, женщину застрелили прошлым вечером.
Сообщается, что на месте происшествия работают следователи, а сам процесс расследования курируется прокуратурой Центрального административного округа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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