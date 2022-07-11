Reuters: США обсуждают снятие запрета на продажу наступательного вооружения Эр-Рияду

Авторитетное информационное агенство Reuters утверждает, что в Вашингтоне обсуждают снятие запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии.

Обсуждение по снятию ограничений на продажу наступательного вооружения ведется на фоне предстоящего визита в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена, который намерен «перезагрузить» отношения двух стран. При этом сам американский лидер называет целью визита в Эр-Рияд — противостояние России.

Reuters отмечает, что окончательное решения американских властей будет зависеть от того, сможет ли Саудовская Аравия добиться деэскалации конфликта в Йемене. При этом несколько последних встреч показывают, что чиновники и политики США не горят желанием продавать вооружение Эр-Рияду.

Отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом испортились после убийства журналиста Хашкаджи. Однако сегодня их действительно стоит перезагружать, так как Саудовская Аравия пока не торопиться увеличивать поставки нефти из стран Персидского залива в Европу. Кроме того, она не хочет начинать и более тесные связи с Израилем для противостояния Ирану.

Предстоящий визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию вызвал критику в США, так как американцы считают саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Журналист получил известность благодаря критики в отношении властей Эр-Рияда и писал с 2017 года для Washington Post.

То есть, любой шаг по отмене ограничений на продажу США наступательного вооружения для Саудовской Аравии вызовет критику не только в американском обществе, но и в Конгрессе страны. В первую очередь, как это не парадоксально, со стороны сторонников Байдена — демократов.