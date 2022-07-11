Войска ЛНР, ДНР и России взяли село Богородичное и готовятся в штурму Славянска

Объединенные силы республик Донбасса и России взяли село Богородичное и готовят там плацдарм.

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заняли село Богородичное.

Также отмечается, что в операции принимали участие соединения из Российской Федерации и Донецкой народной республики.

Официальный телеграм-канал РЕН ТВ сообщает, что объединенные силы готовят плацдарм для наступления на Славянск.

"Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Как сообщили в МВД ЛНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", -передает РЕН ТВ

Опубликовано: Николай Скира

 

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