Войска ЛНР, ДНР и России взяли село Богородичное и готовятся в штурму Славянска
Объединенные силы республик Донбасса и России взяли село Богородичное и готовят там плацдарм.
Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заняли село Богородичное.
Также отмечается, что в операции принимали участие соединения из Российской Федерации и Донецкой народной республики.
Официальный телеграм-канал РЕН ТВ сообщает, что объединенные силы готовят плацдарм для наступления на Славянск.
"Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Как сообщили в МВД ЛНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", -передает РЕН ТВ
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратились в 7 утра по мск
ФСБ сообщила о задержании членов ячейки ИГ в России
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Bloomberg: страны Африки запретят поставки своего газа в Евросоюз
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова