Компания Nike ликвидировала юридическое лицо в РФ и уйдёт из страны за месяц

Фирма по производству одежды Nike сообщила о ликвидации своего юридического лица в России.

В понедельник днём пресс-служба компании Nike сообщила, что администрация фирмы ликвидировала своё юридическое лицо на территории России, намереваясь полностью покинуть российский рынок в течение одного календарного месяца.

Примечательно, что ранее в пресс-службе Nike связали уход компании из России с началом военной спецоперации на Украине и антироссийскими санкциями коллективного Запада.