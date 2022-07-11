Компания Nike ликвидировала юридическое лицо в РФ и уйдёт из страны за месяц
Фирма по производству одежды Nike сообщила о ликвидации своего юридического лица в России.
В понедельник днём пресс-служба компании Nike сообщила, что администрация фирмы ликвидировала своё юридическое лицо на территории России, намереваясь полностью покинуть российский рынок в течение одного календарного месяца.
Примечательно, что ранее в пресс-службе Nike связали уход компании из России с началом военной спецоперации на Украине и антироссийскими санкциями коллективного Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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