Сайт IKEA не смог продолжить онлайн-распродажу после паузы на выходных

Компания IKEA не смогла запустить работу сайта с онлайн-распродажей после минувших выходных.

Днём понедельника стало известно, что компания-производитель мебели из Швеции IKEA не смогла стабилизировать работу своего сайта в России, из-за чего запланированная на 5 июля распродажа не может быть продолжена.

Масштабный сбой в работе сайта IKEA начался на прошлой неделе, после чего администрация компании пообещала уладить ситуацию за выходные, однако после паузы обещанных устранений неполадок не случилось.