Сайт IKEA не смог продолжить онлайн-распродажу после паузы на выходных

Компания IKEA не смогла запустить работу сайта с онлайн-распродажей после минувших выходных.

Днём понедельника стало известно, что компания-производитель мебели из Швеции IKEA не смогла стабилизировать работу своего сайта в России, из-за чего запланированная на 5 июля распродажа не может быть продолжена.

Масштабный сбой в работе сайта IKEA начался на прошлой неделе, после чего администрация компании пообещала уладить ситуацию за выходные, однако после паузы обещанных устранений неполадок не случилось.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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