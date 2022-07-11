Сайт IKEA не смог продолжить онлайн-распродажу после паузы на выходных
Компания IKEA не смогла запустить работу сайта с онлайн-распродажей после минувших выходных.
Днём понедельника стало известно, что компания-производитель мебели из Швеции IKEA не смогла стабилизировать работу своего сайта в России, из-за чего запланированная на 5 июля распродажа не может быть продолжена.
Масштабный сбой в работе сайта IKEA начался на прошлой неделе, после чего администрация компании пообещала уладить ситуацию за выходные, однако после паузы обещанных устранений неполадок не случилось.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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