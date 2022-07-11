Лукашенко и Путин экстренно обсудили по телефону спецоперацию в Украине

Президенты Российской Федерации и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Главы Республики Беларуси и Российской Федерации Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефнный разговор.

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко Пул Первого, в скором времени будут опубликованы подробности.

Президенты обсудили вопросы обороны Союзного государства, а также специальную военную операцию на территории Украины.

Также главы государств поднимали вопросы транзита грузов в Калининград и поставки российской энергии в Евросоюз.

"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Кратко о том, что обсуждали: калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта, вопросы обороны Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня стало известно о расширении антироссийских санкций Литвы в отношении транзита в Калининград.