Лукашенко и Путин экстренно обсудили по телефону спецоперацию в Украине
Президенты Российской Федерации и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
Главы Республики Беларуси и Российской Федерации Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефнный разговор.
Как сообщает телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко Пул Первого, в скором времени будут опубликованы подробности.
Президенты обсудили вопросы обороны Союзного государства, а также специальную военную операцию на территории Украины.
Также главы государств поднимали вопросы транзита грузов в Калининград и поставки российской энергии в Евросоюз.
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Кратко о том, что обсуждали: калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта, вопросы обороны Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня стало известно о расширении антироссийских санкций Литвы в отношении транзита в Калининград.
Опубликовано: Николай Скира
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