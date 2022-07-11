В Эстонию поступили американские истребители F-35

Правительство США совместно с пентагоном продолжают наращивать военную силу на территории Европейского союза и, в частности — в Прибалтийских республиках.

Сегодня, 11 июля 2022 года, американские истребители F-35 приземлились на эстонской авиабазе Эмари. Кроме этих боевых машин на базе находятся французские истребители Mirage-2000 и бельгийские F-16.

Важно понимать, что армии Прибалтийских государств не имеют ни одного собственного истребителя в своих Военно-воздушных силах. Тем не менее, с 2004 года Литва, Латвия и Эстония находятся в НАТО.

Таким образом, их небо патрулируют фактически истребители других государств, которые входят в военно-политический блок Североатлантического альянса. Ротация находится на разных авиабазах.

Напомним, в конце июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде было принято решение развернуть самые большие силы быстрого реагирования на восточных границах со времен холодной войны между США и СССР.