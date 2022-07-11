Минобороны РФ: ВКС ликвидировали 250 бойцов и наёмников ВСУ в Харькове

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об успешном уничтожении 250 бойцов и иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области.

В понедельник, 11 июля 2022 года, официальный представитель пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в утреннем брифинге сообщил об успешном уничтожении союзными войсками опорных пунктов нацбатальонов и наёмников в Харькове.

Конашенков уточнил, что в результате точечных ударов воздушно-космических сил РФ были ликвидированы около 250 бойцов и иностранных наёмников ВСУ, а также выведены из строя приблизительно 25 единиц военной вражеской техники.