Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ВС РФ уничтожили ракетами «Калибр» в Днепропетровской области хранилища боеприпасов ВСУ со снарядами для HIMARS и гаубиц M777.

Российская армия ракетами «Калибр» уничтожила в Днепропетровской области хранилища ВСУ с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц M777, а также самоходных пушек «Пион».

Кроме того, был уничтожен пункт управления 58-й бригады ВСУ в Донецкой народной республике и склад, где располагалось более 200 тонн иностранных противотанковых ракетных комплексов.

Точечными ударами был нанесен удар по батальону наемников в Харькове, где по данным Минобороны РФ, было уничтожено более 250 боевиков и до 25 единиц военной техники. Кроме того, уничтожен пункт дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Часова Яра.

Российский истребитель Су-35 сбил над территорией Донецкой народной республики Су-25 Воздушных сил Украины, а российские ПВО сбили 12 украинских снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской и Херсонской областях.