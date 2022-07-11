Мария Захарова прокомментировала заявление Леха Валенсы о необходимости расчленить Россию
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, дала жесткий ответ на заявление Леха Валенсы о необходимости расчленить РФ.
По словам Марии Захаровой, заявление Леха Валенсы было сделано в стиле «рассуждения маньяка, украинского националиста Чикатило». Она добавила, что такой маньяк мечется между физическими сокращениями населения и поеданием остатков, но мечтает «жить как в Польше».
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что Российскую Федерацию необходимо расчленить. Кроме того, ее коренное население необходимо «вернуть к отметке менее 50 миллионов человек».
Польша и Россия неоднократно нелестно высказывались о политике друг друга. Польская политическая линия заняла жесткую поддержку украинской стороны, при это экономика страны, очевидно, от этого сильно пострадала. Это стало предметом резких высказываний России в отношении Польши.
При этом Польша испытывает проблемы и с миграционным кризисом, так как основная часть украинских беженцев бежит, по крайней мере, через Польшу в другие европейские страны. Однако многие остаются в первой стране за границей и нуждаются в поддержке.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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