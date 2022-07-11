Минобороны РФ: «Калибры» уничтожили склад ВСУ со снарядами HIMARS в Днепропетровске

Минобороны России рассказало о ликвидации склада армии Украины со снарядами к американским гаубицам HIMARS.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что российские ракеты "Калибр" морского базирования поразили склады со снарядами вооружённых сил Украины, расположенные в ангаре города Радушное Днепропетровской области.

По данным российского Минобороны, в ходе удара по складу в Радушном были уничтожены снаряды для американских РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и артиллерии класса 2С7 "Пион".