Минобороны РФ: «Калибры» уничтожили склад ВСУ со снарядами HIMARS в Днепропетровске
Минобороны России рассказало о ликвидации склада армии Украины со снарядами к американским гаубицам HIMARS.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что российские ракеты "Калибр" морского базирования поразили склады со снарядами вооружённых сил Украины, расположенные в ангаре города Радушное Днепропетровской области.
По данным российского Минобороны, в ходе удара по складу в Радушном были уничтожены снаряды для американских РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и артиллерии класса 2С7 "Пион".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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