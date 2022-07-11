ФСБ сообщила о задержании членов ячейки ИГ в России
По версии Федеральной службы безопасности, задержанные жители Карачаево-Черкессии вовлекали людей в террористическую деятельность, в том числе и через пропаганду в интернете.
Всего в Карачаево-Черкесии было задержано 11 человек, которых ФСБ считает причастными к деятельности ячейки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации). Предположительно задержанные вовлекали в террористическую деятельность жителей региона, в том числе посредством пропаганды в интернете.
При обыске у задержанных нашли десять единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет, обрез охотничьего ружья, три Гранады, боеприпасы и средства связи. ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела о деятельности сообщества террористической направленности и пропаганде насилия.
За создание сообщества террористической направленности задержанным грозит вплоть до пожизненного заключения, за участие в таком сообществе — до 10 лет лишения свободы. За пропаганду терроризма и насилия задержанные могут получить до семи лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задерживала в Чине сторонников другой террористической организации «Тахрир Аш-Шам» (запрещенной в России). По данным спецслужбы, они планировали устроить теракт против полиции в Забайкальском крае, а после спешно уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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